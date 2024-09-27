Malatya'da Yüzlerce Dönümlük Alanda Anız Yangını Söndürüldü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yüzlerce dönümlük bir alanda çıkan anız yangını söndürüldü.
Olay, Arguvan İlçesi Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın yüzlerce dönümlük bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA