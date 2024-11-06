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Malatya'da Yurt Önünde 22 Yaşındaki Genç Kızın Cesedi Bulundu

Malatya'da Yurt Önünde 22 Yaşındaki Genç Kızın Cesedi Bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yurt binası önünde 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cesedi bulundu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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