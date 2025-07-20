Malatya'da Yonca Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı

Malatya'da Yonca Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde seyir halindeki yonca yüklü bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yonca yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Çıkan yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Malatya-Arapgir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yonca yüklü bir kamyonette henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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