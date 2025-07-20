Malatya'da Yonca Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yonca yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Çıkan yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Malatya-Arapgir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yonca yüklü bir kamyonette henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA