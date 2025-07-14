Malatya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Malatya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 8 Yaralı
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Malatya-Sivas karayolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki 60 AY 808 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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