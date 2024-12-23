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Malatya'da Yolcu Minibüsü Yan Yattı, 4 Kişi Yaralandı

Malatya'da Yolcu Minibüsü Yan Yattı, 4 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden yolcu minibüsü bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada 4 yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan Orhan S. yönetimindeki 02 D 5140 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada A.Ç., B.Y., C.G. ve D.K. adlı yolcular yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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