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Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası 2 Çoban ve 16 Araç Kurtarıldı

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Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan 2 çoban ve 16 araç, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Kentte yollar kapandı, aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi.

Malatya'da dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldı.

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası Malatya- Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, Malatya-Adıyaman ve Elazığ kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kent merkezinde birçok noktada aydınlatma direkleri ile ağaçların devrildiği yağışlar sonrası Hekimhan ilçesinde mahsur kalan sürü sahibi ile 2 çoban 4 saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı.

Darende ilçesi Gürün mevkiinde yolda kalan 16 araç da ekipler tarafından kurtarılırken kapalı olan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası 2 Çoban ve 16 Araç Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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