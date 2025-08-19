Malatya'da Yaya Otomobilin Çarpması sonucu Ağır Yaralandı

Malatya'da Yaya Otomobilin Çarpması sonucu Ağır Yaralandı
Malatya- Elazığ karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 02 BJ 631 plakalı Skoda marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.I.'ya çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
