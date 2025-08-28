Malatya'da Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

Malatya-Elazığ kara yolundaki Battalgazi alt geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki bir adama otomobil çarptı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da yaya geçidini karıştırarak alt geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolundaki Battalgazi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol güzergahını karıştırarak alt geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki H.H.F.'ye, S.A. yönetimindeki 44 AFG 633 plakalı otomobil çarptı. Kazada H.H.F. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
