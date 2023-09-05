Malatya'da Yasak Aşk Cinayeti

Malatya'da, kuzenin eşi ile ilişki yaşadığı iddia edilen bir şahıs, kendini terk eden yasak aşkı ile eşini silahla vurarak yaraladı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da, kuzenin eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen 31 yaşındaki şahıs kendini terk eden yasak aşkı ile eşini silahla vurarak yaraladı.

Olay, 19.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Z. Eski Polis Kantini lojmanları mevkiinde, bir süre ilişki yaşadığı daha sonra ise kendini terk ederek eşine dönen N.Z. ve eşi E.Z. ile karşılaştı. Karşılaşma sonrasından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, E.Z.'nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan karı koca yaralandı.Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı çift Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli E.Z.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada ise aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.