Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 zanlından 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve silah temini yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 11 adet ruhsatsız tabanca,10 adet fişek ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kişiye adli kontrol uygulanırken, diğer 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA