Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ekipler, 11 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirdi.

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 zanlından 3'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve silah temini yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 11 adet ruhsatsız tabanca,10 adet fişek ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kişiye adli kontrol uygulanırken, diğer 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa malatya Hukuk Suç

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 15-16 Ekim Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gizli Bahçe CANLI izle! 15 Ekim Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 1. bölüm tek parça izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 15-16 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 15-16 Ekim Bergama, Urla, Güzelbahçeler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA! Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı! TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.