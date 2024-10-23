Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Yangın: Çadırlar Alev Aldı

Malatya'da Yangın: Çadırlar Alev Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir odunluktan başlayan yangın, çevredeki üç çadırı da etkisi altına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli durum tespit edilmedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde odunluktan çıkararak üç çadıra da sıçrayan yangın söndürüldü.

Olay, gece 01.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Melekbaba Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. M.İ. isimli şahsa ait odunlukta çıkan yangın, çevredeki üç çadırı da etkisi altına aldı. Yangının, odunluğa 80 metre mesafede bulunan çadırlara sıçradığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, yangınlar arasında bir bağlantı ya da şüpheli bir durum tespit edilmedi. Yangınla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Güvenlik malatya 3-sayfa Yaşam Olay

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim) YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapatıldı mı? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor? TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram ne oldu, neden yavaş? IG ÇÖKTÜ MÜ? TUSAŞ saldırısını İsrail mi yaptı? TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.