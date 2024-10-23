Malatya'da Yangın: Çadırlar Alev Aldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde odunluktan çıkararak üç çadıra da sıçrayan yangın söndürüldü.

Olay, gece 01.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Melekbaba Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. M.İ. isimli şahsa ait odunlukta çıkan yangın, çevredeki üç çadırı da etkisi altına aldı. Yangının, odunluğa 80 metre mesafede bulunan çadırlara sıçradığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, yangınlar arasında bir bağlantı ya da şüpheli bir durum tespit edilmedi. Yangınla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. - MALATYA