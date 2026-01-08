Malatya'da ev yangını

Malatya'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatihler mezrasındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA