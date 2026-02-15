Haberler

Malatya'da 63 yaşındaki adam konteynerde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Basri Ateş, konteynerde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Malatya'da yalnız yaşayan 63 yaşındaki bir şahıs kaldığı konteynerde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Basri Ateş'i kontrol etmek için konteynere giden yakınları, şahsı yatarken hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Basri Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilirken, Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

