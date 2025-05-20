Malatya'da Yabani Mantar Tüketimi Sonucu 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da Yabani Mantar Tüketimi Sonucu 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yabani mantar yiyen 6 kişi bulantı ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akçadağ ilçesinde meydana gelen olayda, A.D., E.A., F.Ö.,H.Z.,R.D. ve M.U. dağlık bir alanda topladıkları yabani mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 6 kişi burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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