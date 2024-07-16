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Malatya'da Yabancı Plakalı Araçta 12 Kilo 250 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda yabancı plakalı bir araçta 12 kilo 250 gram skunk maddesi bulundu. 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da yabancı plakalı bir araçta 12 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen koordineli çalışma sonrasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler aracın bagaj kısmına gizlenmiş 30 parça halinde 19 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirirken sürücü gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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