Malatya'da Vinç Operatörü Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da Vinç Operatörü Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede fenalaşan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede çalıştığı sırada fenalaşan vinç operatörü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan operatör, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan kule vinç operatörü fenalaştı. Durumun fark edilmesinin ardından itfaiyeden yardım istenirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdiven yardımı ile operatörü bulunduğu yerden indirdi. 25 yaşlarında olduğu belirtilen operatör, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.