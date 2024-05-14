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Malatya'da Vatandaş Dolandırılmaktan Polis Sayesinde Kurtuldu

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Malatya'da bir vatandaş, kendisini emlak danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL havale yapmak üzereyken durumu fark edip engel olan polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'da bir vatandaş, kendisini emlak danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL havale yapmak üzereyken durumu fark edip engel olan polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre ev sahibi olma hayali ile kendisini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan şüpheliye inanan bir vatandaş, 610 bin TL nakit ve 411 bin 891 TL değerinde 170 gram altın olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 891 TL'yi havale etmek için bankaya gitti. Bu sırada Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri durumu son anda fark ederek şahsın havale yapmasına engel oldu. Polis ekipleri ev umuduyla para göndermek isteyen vatandaşı dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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