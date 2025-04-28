Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 4 operasyonda 6 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza maddesi, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 216 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.