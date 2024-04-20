Üye Girişi
Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da sokaklarda uyuşturucu madde satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde kentte uyuşturucu ile mücadelede sokak satıcılarına yönelik 2 işyeri, 3 ikamet ve 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda ev ve işyerlerinde yapılan kapsamlı aramalarda 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Malatya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title