Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam bin 627 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Battalgazi ilçesinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu ve sentetik ecza ticareti yapan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda bin 319 adet sentetik ecza hap ve 308 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam bin627 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

