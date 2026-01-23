Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam bin 627 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Battalgazi ilçesinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu ve sentetik ecza ticareti yapan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda bin 319 adet sentetik ecza hap ve 308 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam bin627 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA