Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 752 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 752 Gram Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Doğanşehir'de düzenlenen operasyon sonucunda bir şahsın evinde ve aracında 752 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 752 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsı takibe aldı. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 752 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
