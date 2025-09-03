Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745,61 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 745,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında Yeşilkaynak Mahallesi'nde bir adrese ve bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 745,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA