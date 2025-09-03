Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745,61 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 745,61 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 745,61 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 745,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında Yeşilkaynak Mahallesi'nde bir adrese ve bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 745,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.