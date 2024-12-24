Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sokak satıcılarından 2 bin 200 gram metamfetamin, 571 adet sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 200 gram metamfetamin, 571 adet sentetik ecza, bin 62 gram esrar, 11,60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA