Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 550 Gram Esrar ve 32 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar, 32 kök kenevir bitkisi, bir tabanca, bir tüfek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar ve 32 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa