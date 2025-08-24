Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
Malatya'da düzenlenen operasyonda 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs gözaltına alındı. Ekipler, yapılan fiziki takip sonucu 2 bin 288 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan fiziki takip sonucu Cumhuriyet, Karakavak, Cafana, Mollakasım ve Kemerköprü mahallelerinde 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 288 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa