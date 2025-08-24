Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan fiziki takip sonucu Cumhuriyet, Karakavak, Cafana, Mollakasım ve Kemerköprü mahallelerinde 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 288 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA