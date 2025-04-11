Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında, 2'si Tutuklandı

Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 472 gram metamfetamin maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi,20 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi,1 adet av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken diğer zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA