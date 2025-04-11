Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında, 2'si Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında, 2'si Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı; 472 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tutuklanan zanlı sayısı 2.

Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 472 gram metamfetamin maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi,20 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi,1 adet av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken diğer zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.