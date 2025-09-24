Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-22 Eylül tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibe dayalı operasyonlar gerçekleştirildi. Kent genelinde 27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 5 araç ile 10 ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 51 bin 112 adet sentetik ecza, 1 kilo 719 gram metamfetamin, 1 kilo 388 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, 68 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA