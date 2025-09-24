Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-22 Eylül tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibe dayalı operasyonlar gerçekleştirildi. Kent genelinde 27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 5 araç ile 10 ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 51 bin 112 adet sentetik ecza, 1 kilo 719 gram metamfetamin, 1 kilo 388 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, 68 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.