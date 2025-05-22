Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Sokak Satıcısı Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Sokak Satıcısı Yakalandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 sokak satıcısı gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 17 sokak satıcısı yakalandı, 15'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 17 hedef şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 330 adet sentetik ecza, 58,4 gram metamfetamin, 16,3 gram sentetik kannabinoid, 6 adet extacy hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyonların süreceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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