Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 611 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 79 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 11 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı