Malatya'da üç ayrı kaza: 5 yaralı

Malatya'da meydana üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu Yakınca yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada, 44 FC 039 plakalı Fiat Doblo marka araçla, 35 RJR 43 plakalı tır çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Doğanşehir Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise M.Ü. (64) idaresindeki 27 AIL 253 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.Ü. (56), B.Ü (18) yaralandı.

Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde çapa motorunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen diğer bir kazada da 3 kişi yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA