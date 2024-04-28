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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Malatya'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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