Malatya'da Tren Kazası: 60 Yaşındaki Adam Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki A.T.'ye yük treni çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Olay, sabah saat 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan A.T.'ye yük treni çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
