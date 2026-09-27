Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 16 VS 545 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı