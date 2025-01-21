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Malatya'da Traktörle Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Traktörle Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
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Malatya-Sivas karayolunda odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı. Kazada 3 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.

Malatya'da odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Hasancelebi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan T.G. (43) idaresindeki tır, H.K. (63) yönetimindeki odun yüklü traktörle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tır alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dağılan odunlar nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yanan tır ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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