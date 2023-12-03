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Malatya'da trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Bulvarı'nda seyreden Y.G. yönetimindeki 01 UG 827 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen E.S. idaresindeki 58 AAG 315 plakalı araç çarpıştı. Kazada E.S., M.S. ile 1 yaşındaki Neşe S. isimli bebek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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