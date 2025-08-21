Malatya'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü Önder Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Önder Yıldırım (43) idaresindeki 34 FFG 316 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yöne seyreden E.B. (24) yönetimindeki 44 AGS 036 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
