Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 14.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vuslat sokak üzerinde seyir halinde olan N.A. idaresindeki 44 EC 005 plakalı Ford marka otomobili ile M.D. yönetimindeki 44 BD 299 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, M.D. B.Ö., U.K. ve D.K. yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.