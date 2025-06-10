Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 14.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vuslat sokak üzerinde seyir halinde olan N.A. idaresindeki 44 EC 005 plakalı Ford marka otomobili ile M.D. yönetimindeki 44 BD 299 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, M.D. B.Ö., U.K. ve D.K. yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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