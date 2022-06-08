Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Malatya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

B.K. idaresindeki 44 ADA 019 plakalı otomobil, Y.S. yönetimindeki 44 ADT 263 hafif ticari araç ve S.Ş'nin kullandığı 44 T 0495 plakalı otomobil, Buhara Cadde Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Y.S. ile araçlarda bulunan M.S. ve A.Ç. yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - 3. Sayfa

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