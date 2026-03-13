Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H.E. idaresindeki 06 BZA 235 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. yönetimindeki 16 ATY 317 plakalı otomobil ve S.G. idaresindeki 44 BK 473 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada S.G.,S.Y. ve M.H.E. yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

