Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si infaz koruma memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Gölpınarı kavşağında iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si infaz koruma memuru 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Ankara karayolu Akçadağ-Gölpınarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü hazada 2'si infaz koruma memuru 3 kişi yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa