Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.E. yönetimindeki 06 FK 9542 plakalı Opel marka otomobil ile E.K. idaresindeki 34 KCV 752 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

