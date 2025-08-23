Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan H.K. (49) idaresindeki 34 NCK 88 plakalı otomobil ile yola girmeye çalışan M.Ş. (49) yönetimindeki 34 BYK 329 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada, T.Y. ve Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA