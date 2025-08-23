Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Malatya- Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, 15.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan H.K. (49) idaresindeki 34 NCK 88 plakalı otomobil ile yola girmeye çalışan M.Ş. (49) yönetimindeki 34 BYK 329 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada, T.Y. ve Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
