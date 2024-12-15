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Malatya'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Yaralı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 AGE 794 plakalı Wolkswagen marka otomobil ile 34 KFY 146 plakalı BMW marka araç çarpıştı. Çarpışan araçlar yol kenarına savrulurken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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