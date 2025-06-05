Malatya'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde virajı alamayan araç bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada 7'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hekimhan-Malatya karayolu Hasançelebi Tünelleri çıkışı 13. kilometrede Sivas istikametinde meydana geldi. Sürücü Ahmet E. idaresindeki 57 AAN 600 plakalı otomobil, Hekimhan'dan Sivas yönüne seyir halindeyken virajı alamayıp önce bariyerlere çarptı ardından şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ahmet E. ile birlikte araçta bulunan Şaziye A. (27), Bünyamin A. (7), Muhammed A. (3), Zülfikar Yusuf A. (9), Meryem A. (5), Hira A.(1), Sevgi E. (25), Selda E. (6) ve Eylül Hülya E. (2) yaralandı. Yaralılardan Sevgi E. hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından trafik akışı kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA