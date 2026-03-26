Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 AGL 880 plakalı Nissan marka otomobil ile aynı yöne seyreden 44 AFY 028 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, S.Y. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

