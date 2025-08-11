Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ-Saçmalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal Eryalçın (66) idaresindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 23 AES 640 plakalı BMC marka kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken Ş.E. ile M.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Ş.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
