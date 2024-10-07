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Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

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Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görevlendirildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı istikametine seyir halinde olan 44 AGT 028 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 TOK 87 plakalı Fiat marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Malatya 3-sayfa Güncel trafik Polis Kaza

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