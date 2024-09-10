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Malatya'da Torbacılara Operasyon: 20 Zanlı Gözaltına Alındı

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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10'u hedef şahıs olmak üzere 20 şahsa ait adreslere yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 17 bin 627 adet sentetik ecza hap, 209,06 gram metamfetamin, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 140 bin 160 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Operasyon Güvenlik malatya 3-sayfa Güncel

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