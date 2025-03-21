İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Malatya'da Torbacı Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonu sonucunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 10 zanlıdan 9'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da torbacı operasyonu: 9 tutuklama

MALATYA - Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fiziki ve teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 987 adet sentetik ecza maddesi,17,95 gram sentetik kannabinoid maddesi,9,38 gram metamfetamin maddesi, 0,17 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title