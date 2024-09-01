Malatya'da tırın sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın sürüklediği Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Nurettin D. idaresindeki 44 LS 108 plakalı tır Doğanşehir yol kavşağında önünde seyreden Zeynep K. idaresindeki 44 AEY 506 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen Otomobilde bulunan sürücü Zeynep K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Ceren K. ve Kübra A. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA